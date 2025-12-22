女優の北川景子（３９）が２２日、都内で「２０２５ 美的コスメ大賞」に出席した。

美容雑誌「美的ＧＲＡＮＤ」の読者投票によって「ベストビューティーウーマン」に選ばれた北川は「読者の方が選んでくださったことがうれしい」と笑顔。「１０代の頃からこの業界にいて、女性向け雑誌の撮影だったり美容品の広告だったりで何が女性を輝かせるのか提案してきた。そういうのを見て選んでくれたのはうれしいですし、携わってくれた方に感謝です」とかみ締めた。

自身の美の秘訣（ひけつ）を問われると「５年前に１人目の子どもが生まれてから自分のケアだけに手間を掛けられなくなった」とした上で「続けてきたことは、なるべく早く化粧を落として（顔を）洗っている。『朝と夜の保湿』『化粧をそのままにしない』『洗う』は気をつけています」と明かした。

さらに、「この５年くらいはどれだけ時間をかけずにケアできるかを大事にしている」と熱弁。「運動も大変だと続かないので、ラジオ体操を日課にしている。週の半分で良いから近所を早歩きして有酸素運動するとか簡単なものを続けていて、あとは好きなものを食べる。食べ物は我慢しない。小さなことの積み重ねかなと思います」と明かした。

一方で、来年の抱負を問われると「筋トレ」と回答。「元々、筋トレが好きで２０代の頃はやっていたんですけど、妊娠、出産を機に疲れてしまってやらなくなった。唯一続けていることが歩くとかラジオ体操なので、本格的な筋トレを再開して内側からきれいになりたいなと思います」と意気込んでいた。