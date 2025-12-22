広末涼子さんの所属事務所『株式会社R.H』の公式サイトが22日に更新され、弁護人が連名でコメントを発表しました。

【写真を見る】【 広末涼子 】 弁護人が連名でコメント発表 「広末涼子氏本人は、自らの行為を重く受け止め」「被害者の方々に対して多大なご負担とご迷惑をおかけしましたことを真摯に反省」 全ての刑事事件について手続が終了 《全文》



公式サイトでは【関係各位】とし、広末涼子氏弁護人として、3名の弁護士の氏名を記載。「今般、担当検察官から弁護人に対し、広末涼子氏に関する一連の刑事事件について、傷害事件については不起訴により事件終了とし、過失運転致傷事件については略式起訴とする処分の判断が示されました」と、報告しました。





続けて、「過失運転致傷事件については通常であれば数日中に裁判所から罰金の納付を命ずる略式命令が出されます。広末涼子氏は、裁判所からの略式命令が出されましたら、速やかにこれに従う予定です」と、伝えています。そして、「これにより全ての刑事事件について手続が終了しますが、広末涼子氏本人は、自らの行為を重く受け止め、各事件の被害者の方々に対して多大なご負担とご迷惑をおかけしましたことを真摯に反省し、また捜査関係者を含め関係者の皆様や日頃より応援してくださっている皆様にもご迷惑とご心配をおかけしたことについて謝罪しております」と、綴りました。





【広末涼子さん 公式サイトより引用】



関係者各位

広末涼子氏弁護人

弁護士 村田 明彦

弁護士 鈴木 知幸

弁護士 若井 恵太



今般、担当検察官から弁護人に対し、広末涼子氏に関する一連の刑事事件について、傷害事件については不起訴により事件終了とし、過失運転致傷事件については略式起訴とする処分の判断が示されました。



過失運転致傷事件については通常であれば数日中に裁判所から罰金の納付を命ずる略式命令が出されます。広末涼子氏は、裁判所からの略式命令が出されましたら、速やかにこれに従う予定です。



これにより全ての刑事事件について手続が終了しますが、広末涼子氏本人は、自らの行為を重く受け止め、各事件の被害者の方々に対して多大なご負担とご迷惑をおかけしましたことを真摯に反省し、また捜査関係者を含め関係者の皆様や日頃より応援してくださっている皆様にもご迷惑とご心配をおかけしたことについて謝罪しております。



なお、本件については報道等により、広末涼子氏は通常の被疑者としての立場を超えて、プライバシー等の侵害を受けています。



取材及び報道につきましては、広末涼子氏のプライバシー等の人権に配慮した上でのご対応をいただきますよう、何卒お願いいたします。



以上



【担当：芸能情報ステーション】