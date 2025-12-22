¡ÚSnow Man¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¡ÛÈþÍÆ¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¸Ä¿Í»Å»ö¤¬°ìËÜ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤«¤¢¤ì¤ÐSTARTO¤Ë¡×¤È¼«¤é±Ä¶È
Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¤¬¡Ö2025 ÈþÅª¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥áÂç¾Þ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö2025 ÈþÅª¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Þ¥ó¡×¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤¬¡ÖÈþÅª¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Þ¥ó¡×¤Ëµ±¤¯¤Î¤Ïº£²ó¤Ç3ÅÙÌÜ¡£¸«»ö½é¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ËÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢‟¤³¤Î¸ª½ñ¤Ï¤Ç¤«¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ã¤Æ·ÑÂ³¤·¤Æ¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾Î¹æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈþÍÆ¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î³èÆ°¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡É¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï‟¤³¤Î¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤éÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÈþÍÆ¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤í¤ó¤ÊÇÞÂÎ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈ¯¿®¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤âÂç¤¤¤¡É¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢‟¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òË«¤á¤ë¤Ê¤é³ä¤È±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡É¤ÈÅÏÊÕ¤µ¤ó¤é¤·¤¯¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ¤·¤¯¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢‟·ÑÂ³¤¬²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¾ï¤Ë¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¦¶È¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤âÂç¤¤¤¤«¤Ê¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍèÇ¯¡¢¸Ä¿Í»Å»ö¤¬°ìËÜ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤Î¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡¢‟º£¤Î¤È¤³¤íËÍ¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¸½¾ì¤ËSTARTO¤Î¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤äÉôÄ¹¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·²¿¤«¤¢¤ì¤ÐSTARTO¤ËÏ¢Íí¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡É¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¼«¤é±Ä¶È¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤È¡¢‟1»þ´Ö¸å¤ËCDTV¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸å¤Ï¥ê¥¢¥ë¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£²Î¾§¤Þ¤Ç1»þ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤¬¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ÎÌÜÉ¸¡É¤È¸ì¤ê¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤é¤·¤¯²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
