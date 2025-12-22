＝LOVE、『CDTV』にスペシャル衣装で登場 「とくべチュ、して」「ラブソングに襲われる」メドレー
指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVEが、22日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングFes.』に出演し、話題曲「とくべチュ、して」と最新シングル「ラブソングに襲われる」をスペシャルメドレーで披露した。
【動画】＝LOVE、自身初の初週売上30万枚超えを達成した「ラブソングに襲われる」MV
「とくべチュ、して」は、2023年4月頃からTikTokで2番パートを使用した動画が急速に広がり、現在までに動画投稿数60万超、TikTokでの総再生回数は20億回を突破。＝LOVEとして初となるストリーミング累計1億回再生も達成し、リリースから約1年を経てもなおバイラルヒットとして注目を集めている。
「ラブソングに襲われる」は、10月に発売されたグループ19枚目のシングルで、ストリーミング再生回数は累計3800万回を突破。『CDTV』では「とくべチュ、して」のミュージックビデオ衣装をクリスマス仕様にアレンジしたスペシャル衣装で登場した。
＝LOVEは、30日放送のTBS系『第67回 輝く！日本レコード大賞』にも出演予定で、指原莉乃が作詞賞を受賞した「とくべチュ、して」でのパフォーマンスを披露する予定だ。
なお、24日には映像作品『＝LOVE ARENA TOUR 2025「〜Timeless Tales〜」』の発売も控えており、現在開催中の8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』は、来年4月にグループ史上最大規模となる横浜スタジアム公演でフィナーレを迎える。
