「M−1グランプリ2025」を制したお笑いコンビ「たくろう」が22日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に電話で生出演し、優勝を受けての家族の反応について語った。

多忙でホテルに帰る暇もないという2人。家族の喜びぶりについて問われると、きむらばんど（35）は「僕は親がどうやら喜んでくれているみたいで。SNSに家族が喜んでいるところを上げたところ、大バズりしてるらしくて。僕らより先に家族がバズってました」と笑わせた。

きむらの妹はSNSに、自宅で優勝の瞬間を喜ぶ動画をアップ。この日までに14万を超える「いいね」が付いている。

一方で、ボケの赤木裕（34）には、「ナイツ」塙宣之から「赤木君は家族、いないと思うけど…」とボケ気味の質問が。赤木は「これを機会に僕は、家族のグループLINEがあるんですけど、お父さん、お母さん、お姉ちゃん3人だけで、赤木は入れてもらってなかったんですけど、優勝を機に入れてもらいました！家族になれました」と報告した。

塙は「やっと認めてもらえたんだ」とツッコミを入れつつ、祝福していた。