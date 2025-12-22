お笑いコンビ、セルライトスパの肥後裕之（40）と大須賀健剛（41）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。来年4月からの東京進出を発表した。

2人は大阪を拠点に活動中。この日、FM大阪「赤mar」に出演し、東京進出を発表した。肥後はXを通じ「赤maruで報告させていただいた通り、来年春より東京進出させていただくことになりました。関西で17年間活動させていただいたことは財産であり、誇りです。引き続きセルライトスパを見守ってください！」とつづった。

大須賀も「先程FM大阪赤maruで報告させていただいた通り、来年4月から東京で活動する事となりました！ 超寂しいですが応援よろしくお願いします！ まだ数ヶ月大阪にいますので遊んでやってください！断るかも知れませんが」とポストした。

2人はNSC（吉本総合芸能学院）大阪31期生の同期で09年にコンビ結成。M−1グランプリの最高成績は3度の準決勝進出（15、17、19年）。今年新設された「ダブルインパクト〜漫才＆コント 二刀流No.1決定戦〜」のファイナリストで3位だった。