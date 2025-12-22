「グランブルーファンタジー」新TVCM放送にベルゼバブに扮する新日本プロレスの棚橋弘至が出演。迫力満点のアクションにも注目だ。23日午前零時から「グランブルーファンタジー」のゲーム内にて開催する「毎日最高200連ガチャ無料ルーレットキャンペーン」ならびに「ゆく年くる年スペシャル 召喚石プレゼントキャンペーン」を紹介する。

「グランブルーファンタジー」屈指の気高きヴィラン・ベルゼバブを演じるのは、来年1月4日の東京ドームで引退する棚橋だ。ベルゼバブの衣装は、鍛え抜かれた体にぴったり。全身を使ったアクション、そして棚橋の代名詞ともいえる「ハ

イフライフロー」は必見だ。ベルゼバブらしさを魅力的に表現した演技に注目。CM撮影について、引退試合を控えた棚橋がインタビューに答えた。

──CM 出演のお話を聞いた時の率直なお気持ちをお聞かせください

うれしかったですね。そしてびっくりしました。自身の引退試合を控えているタイミングで声をかけていただき、タイミングもバッチリでしたね。「グランブルーファンタジー」のユーザー数はとても多いと思いますし、そういったところに僕を知ってもらえるのはうれしいことです。

──「ベルゼバブ」の衣装を初めてご覧になったときの率直な感想を教えてください

僕のイメージは、明るくて、元気で、楽しくて……なんですが、ベルゼバブは、クールで、かっこよくて……という僕にないキャラクターだったので、少し不安でしたが……似合ってました。（笑）

──「イッテンヨン」まで、のこり 2 か月弱となりました（取材日:11月初旬）。今のご自身のお気持ちをお聞かせください

引退を発表したのが2024年の10月で、「まだ1年2カ月ある」という気持ちだったんですけど、あっという間でした。

──引退について、実感はありますか？

引退試合が終わった1月5日になってみないと、実感は沸かないかもしれません。1月5日の朝起きて、ああ、引退したんだな、と。多分（実感するのは）そこだと思います。

──今回のCM撮影について感想をお聞かせください

僕は人をびっくりさせるのが好きなんですけど、今回もきっとプロレスファンはびっくりしてくれるだろうし、喜んでくれると思いますし、引退試合とは別にいいサプライズにできたらいいですね。あとは、後輩の選手たちに、まずはプロレスを頑張って、その先にこういったお仕事も待っているかもしれないっていう、いい後ろ姿を見せることができたかなと思います。

──最後に、このCMを見てくださった「グランブルーファンタジー」のファン、そして棚橋さんのファンへメッセージをお願いします

「グラブル」ファンの方に、「オリジナルキャラクターと違うじゃないか」と思われることがあったとしたら、本当にすみません。ただ、僕は心から楽しんでやらせていただきました。本当にありがとうございます。新日本プロレスのファンに僕がシェアしたいなと思うのは、楽しかったこと、おいしかったものなど、生活が充実する、豊かになる情報なので、こういったゲームをスキマ時間にやって、楽しい気持ちになってくれたらうれしいなと思います。

──（余談）「ベルゼバブ」と戦う際には、どんな技を仕掛けて倒したいですか？

ベルゼバブはスタイルが良くて、足も長い。上半身の筋量に比べて、やっぱり足がスマートなので、まずゴングが鳴ったら低空ドロップキックをする。膝を痛めたところにドラゴンスクリュー。そこからテキサスクローバーホールドですね。でも、最初のこの低空ドロップキックを避けられたら、多分負けでしょうね。

「グランブルーファンタジー」は2014年3月10日にリリースされ、来年の3月で12周年を迎える累計登録者数3800万人を突破する王道スマホRPGです。プレイヤーは主人公として騎空士（きくうし）となり、騎空艇（きくうてい）に乗って空に浮かぶ島々を旅します。キャラクター、星晶獣（せいしょうじゅう）などの美麗イラストが冒険を彩ります。また、属性、アビリティ、奥義、チェインバーストなどを盛り込んだコマンドバトルシステムが爽快で、各種マルチバトルでは他騎空士とともにリアルタイムバトルを楽しむことができます。また、70種類以上の多彩なジョブ、キャラクターや武器の育成システムは奥深く、やりこみ要素も数多く用意されています。