TOブックス、女性向け新レーベル「Celica」を2026年3月1日に新創刊
【女性向け新レーベル「Celica」新創刊】 2026年3月1日 創刊
TOブックスは、“女性の心に刺さる、異世界・ファンタジー作品”を体系的かつ継続的に発信する新レーベル「Celica」を2026年3月1日より創刊する。女性向けのライトノベルと同タイトルのコミカライズを配信していく。
ラインナップ
バッドエンド目前のヒロインに転生した私、今世では恋愛するつもりがチートな兄が離してくれません!?
ノベルズ
著者：琴子
イラスト：くまのみ鮭
キャラクター原案：彩月つかさ
価格：1,399円
コミカライズ版
マンガ：七星郁斗
原作：琴子
キャラクター原案：彩月つかさ
価格：704円
断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す
ノベルズ
著者：楢山幕府
イラスト：えびすし
コミカライズ版
マンガ：北国良人
原作：楢山幕府
キャラクター原案：えびすし
悪党一家の愛娘、転生先も乙女ゲームの極道令嬢でした。～最上級ランクの悪役さま、その溺愛は不要です！～
ノベルズ
著者：雨川透子
イラスト：LINO
キャラクター原案：轟斗ソラ
コミカライズ版
マンガ：轟斗ソラ
原作：雨川透子