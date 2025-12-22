【紀ノ国屋】人気の「シャイニーバッグ」に新作3種が登場。パールのようにきらめく素材がかわいすぎる

紀ノ国屋は、2025年12月22日から一部店舗で「シャイニーバッグ」の新作を販売しています。

上品な光沢感とイギリスパンのデザインが魅力

淡くやさしい色合いが人気のエコバッグ「シャイニーバッグ」シリーズに、光の角度によってさりげなく輝く素材の「シャイニーバイカラー」が登場します。

光の加減によってきらりと輝く、淡い色合いが魅力です。どんな場面でも映える上品な光沢感が、日常の装いに華やかさを添えてくれます。

裏面には、紀ノ国屋のイギリスパンをモチーフにした新デザインが描かれていて、さりげないアクセントになっています。

コンパクトに収納できて持ち運びにも便利です。なめらかな素材で畳みやすいのもポイント。普段の買い物からちょっとしたお出かけまで、幅広いシーンで活躍してくれます。

今回販売される新作は、ピンクパール、イエローシルバー、ネイカーシルバーの3色。

各色のサイズは約タテ32センチ×ヨコ32センチ、持ち手は約16センチ。

価格は各1650円です。

販売店舗は、大丸東京店・グランスタ丸の内店・グランスタ店（八重洲北口改札内）・日本橋高島屋S.C.店・エキュート上野店・神戸さんちか店・岩田屋本店のほか、紀ノ国屋各店舗で販売。商品の取り扱い状況は店舗によって異なります。

また、オンラインストアでも購入可能です。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部