JUJUが、『Request』シリーズの最新作となる洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』を2026年3月18日にリリース。また、アルバムのティザー映像も公開となった。

今作は、松任谷正隆をプロデューサーに迎え、Elton John「Your Song」、Gilbert O’Sullivan「Alone Again (Naturally)」、Delaney & Bonnie / Carpenters「Superstar」、Carole King「It’s Too Late」、Simon & Garfunkel「Bridge Over Troubled Water」などのカバーが収められる。収録曲の続報は、アルバム特設サイトや公式SNSなどで発表される。

また、初回生産限定盤およびファンクラブ限定の完全生産限定盤には、アルバム『The Water』を携えて行われた全国ホールツアーより、10月10日“ジュジュの日”に開催された東京国際フォーラムでのファイナル公演を完全収録。完全生産限定盤は、スペシャルボックス仕様として、カセットテープ、オリジナル看板ミニチュア、LIVE PHOTO BOOK、オリジナルキラステッカーといった特典が付属する。

なおJUJUは、6月20日からは全26カ所40公演の全国ホールツアー『JUJU HALL TOUR 2026 純喫茶JUJU「時間旅行」演出：松任谷正隆』を開催。アルバムとツアーのセット申し込みも本日12月22日から順次スタートする。

＜JUJU コメント＞

あの頃のおもひで深いあんな洋楽こんな洋楽を松任谷正隆さんと紡ぐ日々を送りつつ、純喫茶JUJUのオープン準備が着々と進行中です。スナックJUJUのママの帰りを待ちながらみなさんと出かけたい時間旅行。オープンした際には是非ともみなさん遊びにいらしてくださいね！お待ちしております

