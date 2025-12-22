12月22日18時から4時間にわたって生放送される、TBS系『CDTVライブ！ライブ！』3大Fes.第2弾「クリスマス年間ランキングFes.」のオープニングをMrs. GREEN APPLEが飾った。

写真：フォーマルな真っ赤なスーツに身を包んだMrs. GREEN APPLE。よく見ると、三者三様の遊び心満載コーディネートとなっている

■クリスマスにぴったりな華やかな真っ赤なスーツでキメるミセス

Mrs. GREEN APPLEは「GOOD DAY」を披露。『CDTVライブ！ライブ！』公式SNSでは、真っ赤なスーツでキメるフォーマルなミセスの3ショットを公開。同じ赤のスーツ・白シャツ・黒の蝶ネクタイで統一感を出しつつも、蝶ネクタイのサイズやかたち、ジャケットのデザインなどが三者三様で、ジャケット襟にはツリーやトナカイ、靴下といったクリスマス仕様のピンバッジも添えられた遊び心満載なスタイルとなっている。

Mrs. GREEN APPLEは他にも「breakfast」「ダーリン」の2曲をパフォーマンス予定なため、これからどんな衣装で登場するのか、注目を集めている。

『CDTVライブ！ライブ！』最新情報を見る

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/400/

■放送情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

3大Fes.第2弾「クリスマス年間ランキングFes.」

12/22（月）18:00～21:54

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

『CDTVライブ！ライブ！』OFFICIAL SITE

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/

『CDTVライブ！ライブ！』OFFICIAL SNS

X @TBSCDTV

Instagram @cdtv.tbs6

YouTube