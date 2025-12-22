　22日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比50円安の5万370円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万402.39円に対しては32.39円安。出来高は1577枚となっている。

　TOPIX先物期近は3405.5ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.33ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50370　　　　　 -50　　　　1577
日経225mini 　　　　　　 50375　　　　　 -45　　　 26597
TOPIX先物 　　　　　　　3405.5　　　　　-3.5　　　　1568
JPX日経400先物　　　　　 30710　　　　　 -30　　　　 106
グロース指数先物　　　　　 645　　　　　　+1　　　　 101
東証REIT指数先物　　売買不成立

