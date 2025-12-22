日経225先物：22日19時＝50円安、5万370円
22日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比50円安の5万370円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万402.39円に対しては32.39円安。出来高は1577枚となっている。
TOPIX先物期近は3405.5ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.33ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50370 -50 1577
日経225mini 50375 -45 26597
TOPIX先物 3405.5 -3.5 1568
JPX日経400先物 30710 -30 106
グロース指数先物 645 +1 101
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3405.5ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.33ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50370 -50 1577
日経225mini 50375 -45 26597
TOPIX先物 3405.5 -3.5 1568
JPX日経400先物 30710 -30 106
グロース指数先物 645 +1 101
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース