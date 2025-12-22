「2025年児童養護施設クリスマスチャリティープロレス」が21日、静岡県伊東市内で行われた。サプライズゲストとして“邪道”大仁田厚が登場した。

このイベントは、児童養護施設の川奈臨海学園の子供たちにプロレスのクリスマスプレゼントを届けたいと、有志の寄付で企画運営され、今年で11年目。児童養護施設は、全国に600カ所以上あり、さまざまな事情により親と暮らせない児童約3万人が暮らしている。

歌や子供プロレス体操教室には、藤本つかさ、中島安里紗のベストフレンズらが参加。プロレス3試合には、真琴、ZONESらが参戦し、子供たちから声援を送られていた。試合後、ワイルドシングが流れ、大仁田がサプライズ登場。「俺は15歳でプロレスを始めて、50年やっている。好きなことは続けられる」と訴え、最後は子供たちと一緒に元気いっぱいの「ファイヤー！」で締めくくった。

また、「なくそうイジメ！」のチラシと共にクリアファイルのプレゼントをした大仁田は「イジメは絶対にダメだぞ！もしイジメられたり、イジメを見たら、大人に話そうな」語りかけた。主催する元・超戦闘プロレスFMWの山近義幸さんは「川奈の子供たちが、大仁田さんの試合を浜松まで見に来てくれて、それが縁でこの企画が始まり、おかげさまでもう11年続けられています」と感慨深げ。伊東市で運輸会社を経営し、毎年この企画を支援している白鳥宏明さんは「施設の子供たちは、イベントの際に大人が“また来るね”と言ったにも関わらず、それっきり。それが裏切られた感じがして悲しいと聞いた。それならば、本当に“また来る”毎年続けられるイベントにしようと思い、続けてきました」とうれしそうに語った。