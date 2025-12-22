Snow Man渡辺翔太“影響力”自認も生配信「余計なことを言わないほうがいいのかな」
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が22日、都内で行われた2025美的ベストコスメ大賞『ベストビューティ』受賞者発表式に登壇した。3度目の受賞で、「美的ベストビューティマン」初の殿堂入りを果たすと、トロフィーを高く掲げた。
【全身ショット】カッコイイ…スマートなジャケット姿の渡辺翔太
結果に結びついた努力のポイントを聞かれると「この賞をいただいてから、いろいろ美容のお仕事が増える中で、供給というか自分が美容好きであることをアピールしたものが受け取ってくれているみなさんの影響力はあるかな」としみじみ。
「僕の努力は微々たるものでありながら、受け取ってくださる方々の影響力がでかい」としつつ「自分のことを褒めるなら…割と影響力もあるのかな？と思うところがあったり…なかったり…生配信もされているので余計なことを言わないほうがいいのかな」と戦々恐々として笑いを誘っていた。
同賞は、雑誌『美的』の読者によって選ばれた“今年最も輝いている人”を表彰。『美的ベストビューティウーマン』として有村架純、『美的GRAND』の40〜50代読者が選ぶ「美的GRAND ベストビユーティウーマン」に北川景子が選出された。
【全身ショット】カッコイイ…スマートなジャケット姿の渡辺翔太
結果に結びついた努力のポイントを聞かれると「この賞をいただいてから、いろいろ美容のお仕事が増える中で、供給というか自分が美容好きであることをアピールしたものが受け取ってくれているみなさんの影響力はあるかな」としみじみ。
同賞は、雑誌『美的』の読者によって選ばれた“今年最も輝いている人”を表彰。『美的ベストビューティウーマン』として有村架純、『美的GRAND』の40〜50代読者が選ぶ「美的GRAND ベストビユーティウーマン」に北川景子が選出された。