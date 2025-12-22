BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）が、20日に開かれた「MMA2025」で、3冠を達成した。初のソロ正規アルバム「Ruby」で、大賞の1つに該当する「今年のレコード」をはじめ「トップ10」「ミリオンズトップ10」部門を受賞した。

韓国メディアMHNスポーツは22日、「計3つのトロフィーを手にし、再び圧倒的な存在感を証明した。受賞の栄誉とともに、JENNIEは1人で舞台を掌握し、舞台全般に韓国的な要素を自然に溶け込ませて芸術的な舞台を繰り広げた」と報じた。

また「舞台では『Seoul City』『ZEN』『like JENNIE』編曲舞台につながり、それぞれJENNIEが眺める外部の世界、奥深い内面の世界、最後に『完全な私』に到達する過程を1つのストーリーで解きほぐし、深い没入感を与えた」とも伝えた。

「今年のレコード」を受賞したJENNIEは「こんなに大きな賞をくださってありがとうございます。私には今年1年がとても意味深い。初のソロアルバムも出たし、年末をうれしく終わらせることができました。これからもすてきな音楽を続けるJENNIEになります」と話した。

JENNIEは今年、初のソロ正規アルバム「Ruby」で、タイトル曲をはじめ、収録曲全般を世界主要チャート最上位圏に安着させる成果を上げた。また「コーチェラバレーミュージックアンドアーツフェスティバル」など、権威あるグローバル舞台に上がり「K−POPの新しい歴史を書いた」と評価されている。