タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が7日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。タレントのベッキー（41）と「相席」したことを明かした。

みちょぱは「この#みちょパラでもちょいちょい名前が出てくるベッキーさんと先日久々にお会いしまして、それがしかもプライベートでっていうレアな場面だったんですけど」とベッキー会ったことを報告し、「『I'm donut ? 』っていう東京で大人気のドーナツ屋さんがあって、平子さんって人がシェフでやっているんですけど。その人がハンバーガー屋さんを出していてそれの2店舗目がオープンするっていうので、仲良くさせてもらっているのでご招待いただいて行ってきたんですけど、旦那が昔から仲良くて私はそれでちょいちょい一緒にご飯に行かせてもらったりとかしていたので旦那と一緒にそのハンバーガー屋さんに行ったんですけど」とコメント。

さらに、「旦那と注文したハンバーガーが届くのを待っていたら、スタッフの方から“ベッキーさんがいらっしゃったんですけど、ひとりで来られたので相席でも大丈夫ですか？”みたいな感じで声かけてもらって“全然大丈夫ですよ！”って」と話した。

続けて「私ももちろん面識あるし、旦那もコロナ前くらいにNetflixのあいのりで一緒スタジオやってたりして連絡先も知ってるくらいだから“ぜひぜひ！”みたいな感じで」とした上で、「ベッキーさんひとりで来て“久しぶり〜”みたいな感じで、3人で1時間くらい一緒に喋りながらハンバーガーを食べさせてもらったんだけど」と振り返った。