¸µ¿³ºº°÷¤ÎÂçÊª·Ý¿Í¡¢º£Ç¯¤Î£Í¡Ý£±Àä»¿¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤¤¡¡º£Ç¯¤âÅÀ¿ô¤ÏÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡Ê74¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×·è¾¡¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
µð¿Í¤Ï07Ç¯¤«¤é¤Î3²ó¤È16Ç¯¤«¤é21Ç¯¤Þ¤Ç¤Î6²ó¡¢·×9²ó¤âM¡Ý1¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£
µð¿Í¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êM¡Ý1¡¡ÌÌÇò¤¤¡¡µîÇ¯¤ÏÉÂ±¡¤Çº£Ç¯¤Ï10·î¤Ë°ì½ï¤Ë°û¤ó¤À¸åÇÚ¤È¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·è¾¡¤ÇÂè21Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦·¯Í¥¾¡¤ªÌÜ½ÐÅÙ¤¦¡¡¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¡¡¤ï¤í¤¿¡¡10·î¤Ë°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¿¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤¬Í¥¾¡¤Ç¡ª¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
µð¿Í¤ÏºòÇ¯¡¢X¤Ç¡¢ºÎÅÀ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À»æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤¬¡¢¡Öº£Ç¯¤âÅÀ¿ô¤ÏÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÄºÜ¤»¤Þ¤»¤ó¡¡µîÇ¯¤Î±ÜÍ÷¿ô¤ò¸«¤ÆÉÝ¤¯¤Æ¡ª°ì±þ¥È¥Ã¥×95ÅÀºÇ²¼°Ì85ÅÀ¡×¤È¤À¤±µ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Öµð¿Í»Õ¾¢¤Ë¿³ºº°÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¤!!¡×¡ÖÅÀ¿ô¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Çµð¿Í»Õ¾¢¤È°ì½ï¤ËM1´Ñ¤ì¤Æ¤ë¸åÇÚ¤µ¤ó¡¢ìÔÂô¤Ê»þ¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¸åÇÚ¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤ÈÁÛ¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¤¨¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Îµð¿Í»Õ¾¢¤È´Ñ¤ëM1¡¢¤Ê¤ó¤ÆìÔÂô¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡Ö¥À¥á¸µ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¿³ºº°÷¤ËÉüµ¢¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£