テレビ朝日系「キョコロヒー」が２０日に放送され、ヒコロヒー、元日向坂４６・齊藤京子がＭＣを務めた。

この日は、元日向坂４６で齊藤と仲良しの後輩・渡邉美穂をゲストに「高校時代に熱中したこと」をテーマにトークを繰り広げた。

渡邉は、齊藤に「高校時代の卒業アルバム、流出されてるじゃないですか？流出してる卒アルで、右手にどら焼き、左手に小さいどこでもドアを持ってたんですよ？これは、どう考えても陽キャがやること」と笑いながら真相を聞いた。

齊藤は「これはマジで聞いてほしいのがあって。私だけ切り取ってるから、私だけおかしいみたいな感じになってるんですけど…」と述懐。仲の良かったクラスのノリで、約３０人全員が同じアイテムを持って写っていると明かした。当時の卒業写真が公開されると、渡邉は「うわ！流出してる写真だ！これ出していいやつですか？地上波に」と爆笑した。

齊藤のユニークすぎる卒業写真にネットも反応。「齊藤京子の卒アル可愛すぎてもはや芸能人にならない意味がわからない」「齊藤京子ってフワッとした顔立ちのかわいらしいお顔立ち と思ってたけど、 キョコロヒーでの齊藤京子の卒アルでは、顔のパーツがパキッとした美人って感じで」「卒アル 無茶苦茶可愛いじゃん」などの声が寄せられていた。

齊藤は２１日に放送された「Ｍ−１グランプリ ２０２５」の「敗者復活戦」で、陣内智則とともに司会を担当。「齊藤京子が美しすぎるのだが」「ビジュ良すぎない？」「可愛すぎてネタが入ってこない」「めちゃ可愛い、これは上戸彩枠見つかったな」などの反応が寄せられ、大きな話題になっていた。