¡ÚÁ´Ê¸¡Û¹ËöÎÃ»Ò¤¬Î¬¼°µ¯ÁÊ¼õ¤±À¼ÌÀ¡¢µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤Ï185¥¥íÌÀµ¡¡¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ç
½÷Í¥¹ËöÎÃ»Ò¡Ê45¡Ë¤Ï22Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º½ý³²¡Ë¤Îºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
³ÝÀî¶è¸¡¤Ï22Æü¡¢4·î¤Ë¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÄÉÆÍ¤·¤ÆÆ±¾è¼Ô¤ÎÃËÀ¤ò¹üÀÞ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º½ý³²¡Ë¤Îºá¤Ç¡¢¹Ëö¤òÎ¬¼°µ¯ÁÊ¡£ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¤Ë½ý³²¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤¹¤ë½ý³²ÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¯ÁÊÍ±Í½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È4·î7Æü¸á¸å6»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¡¢»þÂ®Ìó185¥¥í¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë¹üÀÞ¤Î¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Ëö¤ÏÆ±¸©ÅçÅÄ»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¤òÊ£¿ô²ó½³¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Æ±8ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¸©·Ù¤Ë½ý³²ÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£¸¡»¡¤Ï¤½¤Î¸å¡¢½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ç¼áÊü¤·¤¿¡£¸©·Ù¤ÏÇ¤°Õ¤ÇÁÜºº¤òÂ³¤±¡¢7·î¤Ë¤Ï¹Ëö¤òÉÍ¾¾»Ô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤ËÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¡¢¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¼Â»Ü¡£11·î13Æü¡¢Æ±Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º½ý³²¡ËÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¡¢È¯É½Á´Ê¸¡£
´Ø·¸³Æ°Ì
¹Ì¤ÎÃ»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î·º»ö¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÛ¸î¿Í¤è¤ê¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢´Ø·¸Åö¶É¤Ë¤è¤ëÈ½ÃÇ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´Ö¡¢ËÜ·ï¤Ë¤è¤ê¡¢Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¡¢½êÂ°²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ä¤´Íý²ò¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Ï¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹ÄÌ¤ê¡¢¼«¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°å»Õ¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò´Þ¤á¡¢¿µ½Å¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤Î¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤òÂº½Å¤·¡¢´Ø·¸³Æ°Ì¤Î¤´Íý²ò¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀÛÂ®¤ÊÈ½ÃÇ¤òÈò¤±¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯12·î22Æü
³ô¼°²ñ¼ÒR.H