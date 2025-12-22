こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで「クリスマスタイムセール祭り」を開催中。

現在、プロ向けモニターイヤホンで培われた技術を受け継ぎつつ、日常にもマッチするSHUREの高遮音性イヤホン「AONIC 215」がお得に登場しています。

SHURE シュア イヤホン AONIC 215 有線 マイク付き SE215DYBL+UNI-A トランスルーセントブルー 高遮音性 ゲーム ゲーミング スペシャルエディション カナル型 ワイヤレス変換可(別売) MMCX リケーブル プロ仕様 低音強化 配信 音楽 オーディオリスニング レコーディング 録音 楽器 在宅勤務 ケーブル長127 cm 【国内正規品/メーカー保証2年】 11,500円 （32％オフ） Amazonで見る PR PR

低域〜高域までバランスよく再生されるサウンドとパッシブ遮音によるノイズカットが特徴のイヤホンが32％オフ

SHUREの「AONIC 215」は、高遮音性設計によって外部ノイズを最大約37dBカットできるイヤホンです。

プロ仕様の単一ダイナミックドライバーによるクリアなサウンドと、ケーブル上のマイク＆リモコン付きユニバーサルケーブルによる通話・操作機能を備えています。今なら32％オフの11,500円とお買い得。

豊かな低音域と透明感のある高音域を組み合わせた高精度なサウンドが特徴で、クラシック・ポップス・Jazz・ボーカルものなど幅広いジャンルに対応します。

プロも認める迫力ある低音と、周囲の雑音を消し去る圧倒的な没入感で、ゲーミングからリスニング用の普段使いまでさまざまな場面で活用できますよ。

ミュージシャンがステージ上でイヤモニとして使用するものと同様の人間工学に基づいた設計を採用。耳に吸い付くような薄型設計で、激しい動きでも外れない抜群のフィット感と、長時間使用でも快適な装着感が◎。

ケーブル交換で無線にも対応。ワイヤレスも有線もお好みで

完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプター（別売） を使えば、有線イヤホンが簡単に完全ワイヤレスに。

MMCXコネクターで各種ケーブル（別売）へ交換も可能です。

USB Type-C to 3.5mm変換アダプターを使えば、3.5mmジャックがないUSB Type-C対応のスマホやPC、タブレットでもAONIC 215を使用できます。

断線に強く、耐久性にも優れ、長く使い続けられる丈夫な作りも魅力です。

さらに、2年のメーカー保証も付いているので、もしものときも安心ですよ。

なお、上記の表示価格は2025年12月22日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

