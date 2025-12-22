£Í£Å¡§£É¤Ë·ã¿Ì¡ª COCORO¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤Î£´¿Í¤¬³èÆ°½ªÎ»
¡¡£±£±¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í£Å¡§£É¡×¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬£²£²Æü¤Ë¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Ã£Ï£Ã£Ï£Ò£Ï¡¢£Ò£Á£Î¡¢£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¡¢£Ë£Ï£Ë£Ï£Î£Á¤Î£´¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö£Ì£Á£Ð£Ï£Î£Å¡¡£Ç£É£Ò£Ì£Ó¡×¤È¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¡¢£Í£Å¡§£É¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö£Ã£Ï£Ã£Ï£Ò£Ï¡¢£Ò£Á£Î¡¢£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¡¢£Ë£Ï£Ë£Ï£Î£Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊó¹ð¡£¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê£Í£Å¡§£É¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢£Ã£Ï£Ã£Ï£Ò£Ï¡¢£Ò£Á£Î¡¢£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¡¢£Ë£Ï£Ë£Ï£Î£Á¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£³£±Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò£Ì£Á£Ð£Ï£Î£Å¡¡£Ç£É£Ò£Ì£Ó¤È¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¡¢£Í£Å¡§£É¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¡¢£´¿Í¤¬µî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£²¿Â´¡¢¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµá¤á¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿£Ã£Ï£Ã£Ï£Ò£Ï¡¢£Ò£Á£Î¡¢£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¡¢£Ë£Ï£Ë£Ï£Î£Á¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£