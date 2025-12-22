Photo:中川真知子

極寒を覚悟していた今年の冬ですが、私はあまりエアコンを使っていません。

デスク下にQUADSのカーボンヒーター「CONE」を設置したから。

私の冬の最大の課題は、足元をどうやって温めるか、でした。エアコンの暖房をつけても、デスク下までは暖かくならない。それに、空気が乾燥して顔がカッサカサになるし、観葉植物にもよろしくないのでつけたくないんですよね。

そこでいろいろと探した結果、たどり着いたのが遠赤外線カーボンヒーター。急速加熱なので、電源をオンにした数秒で暖かくなるし、小さいからデスク下に置けるし、音も出ないし、プラスばっかりだったんです。

スイッチが取っ手になっているし、重さは約1kgだから持ち運びも簡単。

Photo:中川真知子

万が一倒してしまっても自動でスイッチがオフになるし、ガードが取り外せるからお手入れも簡単。

Photo:中川真知子

たまに間違って触ると「あちー！ 」となりますが、ない生活は考えられません。

ちゃんと着込めば、エアコンの暖房をつけなくても過ごせているし、1時間あたりの電気代は約9.3円（31円／1kWhで算出）。

もっと早く出会いたかったー。

Source: QUADS