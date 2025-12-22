渡邊渚「来年は穏やかに過ごしたい」2026年に挑戦したいこと明かす
【モデルプレス＝2025/12/22】タレントの渡邊渚（28）がモデルプレス編集部の取材に応じ、2026年に挑戦したいことを語った。
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃47が12月22日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
2026年に挑戦したいことを聞くと、渡邊は「今年はたくさん挑戦したので、来年は穏やかに過ごしたい気持ちが大きいです」と回答。「自分のやりたいと思う仕事を自分で選択して、1つ1つをしっかり感じながら過ごしていきたいです」と理想とする仕事への向き合い方を語った。続けて「海外のいろいろな国に行ったり、冒険したりしたいという気持ちはあるので、プライベートな面で冒険しようと思っています」とプライベートでの挑戦を意気込んだ。
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組には栗田卓弥氏、淀川昴佑氏、ダルメシアン梅本氏がゲスト出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆渡邊渚、2026年に挑戦したいこと
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長」
