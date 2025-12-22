猫ちゃんは水があるお風呂場が苦手という子も少なくないですが、お風呂場の楽しみ方を見つけた猫ちゃんの光景が投稿され、79万再生の反響が寄せられることに。お風呂場で楽しそうに遊ぶ猫ちゃんの姿が、「ずっと見ていられます」「一日の疲れが吹き飛んじゃう可愛らしさですね」と絶賛されています。

【動画：子猫が『お風呂遊び』を覚えた結果…たまらなく可愛い『癒される光景』】

お風呂で新しい遊びを覚えたうみ君

お風呂場で楽しそうに遊ぶ姿を見せてくれたのは、Instagramアカウント『うみ』に登場するスコティッシュフォールドのうみ君。この日、うみ君はママと一緒にお風呂場にやってきたとのこと。浴槽の蓋の上に乗ったうみ君は、たくさんのお湯が張られた湯船が気になるようで、前足を伸ばしてお湯の中に前足を浸けてみたといいます。

すると温かいお湯に興味を持ったのか、うみ君は湯船の中に前足を何度も入れたり出したりして遊び始めたそう。チャプチャプという心地よい音が、浴室のなかに響き渡ります。

楽しそうにお湯で遊ぶうみ君の姿に、こちらまで笑顔になってしまいます。

ママがうみ君の様子を覗いてみたところ…

その後、お風呂の蓋を閉めてお風呂場での遊びは終了。しかし、うみ君はお風呂場からなかなか出てこなかったのだとか。いったい何をしているのかと、ママがうみ君の様子を見に行ってみたところ…なんと、うみ君は蓋の上にごろんと寝転がってくつろいでいたそう！

きっと、湯気で温められた蓋の上が気持ち良かったのでしょう。体が濡れるのもかまわず、まるでベッドでくつろぐように体を伸ばすうみ君。"猫ちゃんあるある"な、なんともなごやかな光景にほっこりしてしまいます。

お風呂場はうみ君の新しいお気に入りスポット♪

こうして、お風呂場はうみ君の新しいお気に入りスポットに。蓋の上の乗り心地にも慣れてきたうみ君は、濡れてしまった体を毛繕いしてまったりタイムに突入。

どうやら、おうちの中に好きな場所が1つ増えたようです。

そんなうみ君の光景を見た人からは、「お水怖くないんだね」「うちの子もよくお風呂場でくつろいでます」といった反応が寄せられることに。

他にも、「蓋の上は暖かくて動けなくなっちゃうよね」といった共感の声や、「おててが一生懸命でめちゃ可愛い♡」「かわいくて優しい音がしてる」と、うみ君が遊ぶ姿に癒やされる人の姿も。

そんなお風呂場大好きなうみ君の日々の様子は、Instagramアカウント『うみ』に投稿されています。おうちのいろいろなお気に入りの場所で遊んだり、大好きな家族たちにたくさん甘えるうみ君の姿に、きっと笑顔になってしまうことでしょう。

うみ君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「うみ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。