グレーと黒どっちも欲しい！【GU】40・50代に似合う「サマ見えスカート」

レディライクなファッションが注目されている今シーズン。一点投入するだけで今っぽくサマ見えするスカートが欲しいなら、【GU（ジーユー）】をチェックしてみて。都会的で洗練された印象を与えるグレーのスカートと、リュクスなムードをまとってコーデを格上げできる黒のスカートは、ミドル世代にぴったりのカラー。スタッフさんによる着回しコーデもぜひ参考に。

冬コーデと相性バッチリ！ 大人可愛いサマ見えグレースカート

【GU】「ブラッシュドフレアスカート」\1,290（税込・セール価格）

起毛感のあるブラッシュド生地が冬っぽ可愛い、グレーカラーのスカート。裾にかけてゆるやかに広がるフレアラインとミディ丈が上品な華やかさを演出し、プラスワンでサマ見えしそうです。甘くなりすぎないため、ミドル世代もコーデに取り入れやすそう。ウエストゴム仕様なので、楽な着心地を実感できるはず。

上下グレーでキメる垢抜けワントーンコーデ

ポロニットシャツを合わせて、トレンド感のある着こなしに。のっぺり見えがちなグレーのワントーンコーデも、スタッフさんのように白Tを差し色に投入すれば、ぐっと垢抜けた印象に仕上がりそう。インパクトのあるパイソン柄でエッジをプラスするのも、おしゃれ見えのポイント。

美シルエットに魅了される黒スウェットスカート

【GU】「ヘビーウェイトスウェットナロースカート + EC」\2,490（税込）

肉厚感のあるスウェット素材を使用した、ブラックカラーのスカート。Iラインシルエットが美しく、大人コーデを格上げできそう。スウェット素材ながらきれいめな印象なので、ミドル世代のデイリーコーデにも大活躍する予感。こちらもウエストゴムで着用しやすく、裏起毛なので寒い日も暖かく過ごせそうです。

スタイルアップも狙える甘辛ミックスコーデ

ハードな印象を与えるフライトジャケットを羽織れば、甘辛ミックスコーデが完成。スタッフさんは、ライトブルーのインナーで爽やかな抜け感をプラス。重く見えがちな冬のブラックコーデに明るい色を加えることで軽やかな印象に仕上げています。上下を黒で繋げることで、スタイルアップも狙えそう。

