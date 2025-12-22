登場順を決めるくじを引く大役務める

柔道女子52キロ級の金メダリスト・阿部詩が意外な場所への出没を報告し、ファンから驚きの声が上がっている。「女優やん」「こうしてたら激強女子には見えんなあ」とコメントが集まった。

阿部は21日、テレビ朝日系で放送された漫才のナンバーワンを決める「M-1グランプリ2025」に出演。登場順を決めるくじを引くという大役を務めた。上品なレース刺繍でかざられた水色のブラウスに、ネイビーのスカートというコーデだった。

インスタグラムに自身の写真とともに「人生をかけた漫才を間近で見て 感動と、大爆笑をさせていただきました。貴重な経験に感謝です！！」とつづると、ファンから驚きの声が並んだ。

「女優やん」

「こうしてたら激強女子には見えんなぁ」

「阿部詩さんめっちゃかわいい」

「勝負のスイッチ切ってるとあんなに可愛いんだな」

「一瞬えっ！なんでとなった」

「阿部詩可愛すぎん？？？？」

阿部は2021年の東京五輪で金メダルを獲得。今季は6月の世界選手権で2年ぶり5度目の個人戦優勝、12月のグランドスラム東京でも優勝した。



（THE ANSWER編集部）