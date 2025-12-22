パク・ソジュン＆ウォン・ジアン、叶わなかった悲しみを映し出す…韓国ドラマ『明日はきっと』OSTのMV公開
俳優のパク・ソジュンとウォン・ジアンが主演する韓国ドラマ『明日はきっと』（Prime Videoにて独占配信中／原題：ギョンドを待ちながら）のOST Vol.3が配信開始され、韓国のアーティストHeizeとEJelが歌う2曲が公開された。
【動画】パク・ソジュン＆ウォン・ジアン、叶わなかった悲しみを映し出す…
同作は、2度の恋愛を経て別れたイ・ギョンド（パク・ソジュン）とソ・ジウ（ウォン・ジアン）が、不倫スキャンダル記事を報道した記者と、そのスキャンダルの主人公の妻として再会し、切なくも濃密な恋を描くロマンスドラマ。
Vol.3に収録された2曲は、異なる視点から描かれる「愛」と「別れ」をテーマに、淡々とした慰めと胸を締め付ける余韻が交錯する、繊細な感情の世界を音楽で表現している。
「Tool Tool」はHeizeならではの温かく落ち着いた声色が際立つ、ミニマルなR&Bトラック。何度も繰り返されるフレーズが、疲れた一日を軽やかに締めくくるおまじないのように耳に残る。柔らかなキーボードとアコースティックギター、余白を生かしたコーラスが聴く人に優しい慰めを届け、語りかけるようなボーカルと繊細なビブラートが、深い響きを生み、劇中でイ・ギョンドとソ・ジウが抱える「傷を否定せず、軽やかに乗り越える勇気」を音楽でも描き出す。
「Everyday」 は幻想的なピアノと繊細なメロディが中心のアコースティックバラード。徐々に高まるように設計された編曲と、美しくも切ない歌詞が、互いへの想いだけでは叶わなかった悲しみを映し出す。EJelの澄んだ声と抑制のきいた歌唱が、現実と感情の間で遠ざかっていく2人の心情をあらわし、後半に向かって積み重なるストリングスとボーカルが、別れの余韻を静かに押し上げ、言葉にならない感情に深みを与える。
