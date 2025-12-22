M!LK、『CDTV』で「好きすぎて滅！」クリスマス“セリフ”バージョン披露
22日にTBS系で放送された『CDTVライブ！ライブ！』4時間スペシャル（後6：00）「クリスマス年間ランキングFes.」でM!LKが新曲「好きすぎて滅！」をパフォーマンス。冒頭のセリフをクリスマスバージョンで披露した。
【裏表紙カット】幸せすぎて滅！キラッキラなM!LK
M!LKは、2025年のバズソングとして新曲「好きすぎて滅！」を披露。冒頭のセリフを「サンタさん、来るかな」「僕がプレゼントだよ、メリークリスマス」などクリスマスバージョンのセリフで披露しながら、ダンサブルなナンバーをパフォーマンスし、盛り上げた。
大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』に出場するM!LK。同番組では同じくバズソングの「イイじゃん」を披露することも決まっており、パフォーマンスに期待が高まる。
