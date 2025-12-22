〈JO1大平祥生 二股の相手は「ME:I」飯田栞月だった！ 妹分グループ人気メンバーと“禁断の関係”が発覚《2人同時に活動休止》〉から続く

2023年12月に結成された11人組ガールズグループ、ME:I（ミーアイ）。活動休止中の3人、COCORO、RAN、SHIZUKU、さらに現在活動中のKOKONAが年内でグループを脱退することが「週刊文春」の取材で分かった。

11人組のアイドルグループとしてスタートしたME:I ©︎時事通信

「メンバー間の仲が決して悪かったわけではない」

3月から体調不良を理由に表舞台から遠ざかっているCOCOROこと、加藤心（25）。韓国のアイドルグループ出身の実力派で表現力豊かなパフォーマンスが魅力。加藤と交流のある人物は「信じられない」とショックを受ける。

「てっきり復帰するものと思っていたので。そもそも事務所は“体調不良”と説明していますが、傍から見る限り、心身面で特段異常があるようには見えなかった。本人はいたって元気そうでレッスンも再開していたのに……。グループ最年長としてメンバーの精神的支柱になっていたので彼女の脱退は痛いです」

なぜ、4人も同時脱退となったのか。ME:Iをよく知る人物に話を聞くと、「メンバー間の仲が決して悪かったわけではない」と強調した上で重い口を開いた――。

（「週刊文春」編集部／週刊文春）