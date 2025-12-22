ガールズグループ「ME:I」（ミーアイ）が公式サイトを更新。

COCOROさん、RANさん、SHIZUKUさん、KOKONAさんが、2025年12月31日をもって、株式会社LAPONE GIRLSとの専属マネジメント契約を満了し、「ME:Iとしての活動を終了」することを公表しました。



公式サイトでは「COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAに関するご報告」と題し、文書をアップ。





続けて「このたび、COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAは、2025年12月31日をもちまして、株式会社LAPONE GIRLSとの専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了いたしますことを、ご報告申し上げます。」と、記しました。そして「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。」と、綴りました。





公式サイトでは「活動に尽力してくださったCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAに心より感謝申し上げます。」「今後も変わらぬご支援を賜れますよう、心よりお願い申し上げます。」と、綴っています。



