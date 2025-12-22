Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月22日の第1試合に出場する4選手を発表した。全員が各所属団体でもトップクラスで活躍する本格派揃い。人気・実力ともに兼ね備えているだけに、戦いも応援も熱くなること間違いなしだ。

【映像】本格派4選手の激突

同卓する4選手は、各団体のトップリーグでプレー経験がある者ばかり。KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）は雀王、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）は最高位と、それぞれ団体最高峰タイトルの経験を持つ。またTEAM雷電・本田朋広（連盟）も、複数の個人タイトル経験がある。唯一、個人タイトルがないのが赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）だが、その実力を疑う者はいない。仕掛け、構想力、打点など、それぞれの特色が出る好勝負になりそうだ。

【12月22日第1試合】

赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）個人27位 ▲88.9

KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）個人34位 ▲173.6

TEAM雷電・本田朋広（連盟）個人23位 ▲16.8

U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）個人21位 ＋10.6

【12月19日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋550.9（66/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋438.0（66/120）

3位 BEAST X ＋205.9（66/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋116.1（66/120）

5位 TEAM雷電 ▲116.2（64/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲134.5（64/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲209.3（62/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲230.6（68/120）

9位 U-NEXT Pirates ▲247.4（68/120）

10位 EARTH JETS ▲372.9（66/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

