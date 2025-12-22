指原莉乃（32）がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）が22日、TBS系「CDTVライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングFes.」に出演し、「とくべチュ、して」と新曲「ラブソングに襲われる」をスペシャルメドレーで披露した。

「とくべチュ、して」のMVで着用している衣装をクリスマス風にアレンジしたスペシャル衣装で登場し、SNSでもファンの間で話題となった。

「とくべチュ、して」は、今年の4月中旬頃からTikTok内で2番パートを使用した動画が拡散し、現在TikTokの楽曲使用動画作成数は60万超え、＝LOVEとしては初となるストリーミング累計1億回再生突破、TikTokでの総再生回数も20億回突破となっている話題曲だ。また、新曲「ラブソングに襲われる」もストリーミング累計3800万回を突破しており、「とくべチュ、して」同様に再生回数が上昇しているという。

=LOVEは、12月30日放送のTBS系「第67回輝く！日本レコード大賞」にて、プロデューサー指原が「作詩賞」を受賞した「とくべチュ、して」でのパフォーマンス出演も予定している。来年4月には、8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のファイナルとなる初の横浜スタジアム公演も控えている。