立派に畑仕事をする男の子、その近くで2匹の柴犬さんたちが…。まるで絵本の中に入り込んだかのような、あまりにも尊く情緒あふれる光景が話題になっています。

土のニオイ、爽やかな風をも感じられそうな、その美しく微笑ましい光景は記事執筆時点で207万回を超えて表示されており、10万件のいいね、多くの反響の声が寄せられることとなりました。

【写真：畑仕事をする小学生の男の子→2匹の柴犬が寝転がり…情緒あふれる『素敵な光景』】

畑仕事をする小学生の男の子→2匹の柴犬が…

Xアカウント『@farm_docan』に投稿されたのは、畑仕事をする男の子と2匹の柴犬さんのお姿。

この日、新人作業員こと長男くんは、春に向けて土を均していたのだといいます。三角笠がとってもお似合いなそのお姿は、とっても立派なものなのだそう。

まるで『絵本の中のような光景』に大反響

そしてその作業を見守るのは…司令塔を務める監督の柴犬「はっちゃく」さんと、ヤンチャな「しんえもん」くん。

ふかふかな土の上で、仲良く同じ姿勢で寝転び…ぐっすり熟睡されていたのだそう。

飼い主さん曰く、はっちゃくさんとしんえもんくんは混ぜたての表面がふわっとした米ぬかの香りを含んだ土が大好きなのだそうで、とてもリラックスできるのだとか。

懸命に働く新人作業員くんと、はっちゃくさんとしんえもんくんのギャップ、そしてその絵本の中のような世界観は多くの人々を感動させることとなったのでした。

この投稿には「ふかふかで暖かいんかな」「土…の子…？」「可愛すぎる」「たまらん！」「自然で素敵」「ほっかほかの畑では柴犬がよく取れるんですね！」「犬が成ってる」「平和だなあ」など多くのコメントが寄せられています。

最強の柴犬チーム

飼い主さんのスーパーフード作りを共にする『チームはっちゃく』は、監督のはっちゃくさんを筆頭に監督の右腕である姉弟子、新人作業員の長男くん、しんえもんくんで構成されている最強軍団。

自然豊かな土地で、畑仕事に励みながらのびのびと暮らされているといいます。

四季を感じさせてくれるお散歩風景、まるで絵本の世界のような日常は多くの人々に柴犬の魅力、家族の素晴らしさを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@farm_docan」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。