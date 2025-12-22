松村沙友理【松屋】お気に入りメニューとは？「大好き」「異常に美味しいです」

松村沙友理さんが、自身のYouTubeチャンネルに、『【松屋】定番のメニューから期間限定メニューまで 気になるもの全て堪能しました』という動画を投稿。動画では、松村さんが「いつもテイクアウトで食べるんですけど、今日は店内の方でいただきたいと思います」とコメントし、『松屋』で食事を楽しむ様子が公開されました。今回は、この中で、松村さんお気に入りのメニューをピックアップ♪

松村さんが、「美味しいんですよね」とコメントした、お気に入りの一品がこちら！

◼︎創業ビーフカレー

松屋 / 創業ビーフカレー 税込780円 （公式サイトより）

玉ねぎの甘みと香り高いスパイスが広がるカレー。

どこか懐かしさを感じる、“王道カレー”が楽しめます。

松村さんは、こちらに「たっぷりチーズ」（別売り）をトッピングして堪能されていました♪

※店内にてご注文の場合はみそ汁がサービスになります。※単品価格は税込660円

◼︎松村さんお気にりのカレー

松村さんは「定番のカレー。松屋さんのカレーは異常に美味しいですね」「私この松屋さんのカレーが大好きで、いつもよくUber Eatsもするし」と、普段から気に入って食べているカレーだとコメント。

そして、幸せそうな表情で食べ始めると「お肉も大きいのが入ってます。良い辛さで」「大きめのお肉も入ってるんですけど、大きめのお肉と別にまた煮込まれて細かくなったお肉もたっぷりルーにいますね」と教えてくれました。

■動画もチェック

動画では、松村さんが【松屋】の他のメニューを食べてその感想を語る様子なども公開されています！

こちらもぜひチェックしてみてくださいね。