¤³¤È¤·°ìÈÖ¤Î¡ÈÏÃÂê¤Î±Ç²è¡É µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡Ö¹ñÊõ¡×¡£»ÔÆâ¤Ë±Ç²è´Û¤¬¤Ê¤¤´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î¹â»³»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û¤Ç¡¢12·î20Æü¤ËÆÃÊÌ¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÍè¾ì¼Ô¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤À¤È¡Ê±Ç²è¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡ËÉÙ»³¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¹â»³¤Ë±Ç²è´Û¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¹â»³»Ô¤Ç¤Ï2014Ç¯¤ËºÇ¸å¤Î±Ç²è´Û¤¬ÊÄ´Û¡£°ÊÍè¡¢¹â»³»ÔÌ±¤Ï´ôÉì¸©´Ø»Ô¤äÉÙ»³»Ô¤Ê¤É¤Î±Ç²è´Û¤Þ¤ÇÂ¤ò¤Î¤Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖµÈÂô¤µ¤ó¤äÎ®À±¤µ¤ó¤Ï¹â»³¤Î¶õµ¤¤ò»×¤¤¤Ã¤¤êµÛ¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¡×
¹â»³»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾å±Ç²ñ¤Ï¡¢¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò»ØÆ³¤·¤¿ÉñÍÙ²È Ã«¸ýÍµÏÂ¤µ¤ó¤¬¹â»³»Ô¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤«¤é¾å±Ç¤ò´õË¾¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¹â»³»Ô¤¬ÇÛµëÂ¦¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹â»³»Ô½Ð¿È¤ÎÉñÍÙ²È Ã«¸ýÍµÏÂ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼Â¤Ï¼ç±é¤ÎµÈÂô¤µ¤ó¤ä¡Ê²£ÉÍ¡ËÎ®À±¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â»³¤Ç3Æü´Ö´ÌµÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ç·Î¸Å¤·¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¹â»³¤Î¶õµ¤¤ò»×¤¤¤Ã¤¤êµÛ¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¼¤Ò±Ç²è´Û¤Î¤Ê¤¤¹â»³¡¦ÈôÂÍ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ìó2500Ëç¤ÎÁ°Çä¤ê·ô¤ÏÂ¨´°Çä
Á°Çä¤ê·ô¤Ï11·î30Æü¤ËÇä¤ê½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó2500Ëç¤¬¤¹¤°¤Ë´°Çä¡£¼ê¤Ë¤·¤¿»ÔÌ±¤é¤¬Âç¤¤Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹â»³»Ô»ÔÌ±³èÆ°Éô À¾±Ê¾¡¸ÊÉôÄ¹¡Ë
¡Ö²ñ¾ì¤ò¸«¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¯¾Ð´é¤Ç¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£¿Íµ¤¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬ÁÛÄê¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ëÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ê¥À¥ó¥µー¡¦ÇÐÍ¥ ÅÄÃæÞ£¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»£±Æ¤â´Þ¤á¤Æ3¤«·î´Ö¡ÊÃ«¸ý¤µ¤ó¤È¡Ë¤´°ì½ï¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞËÍ¤Ï¡ØÄï»Ò¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆüËÜÉñÍÙ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤â¤Ç¤¹¡×
¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÅÄÃæÞ£¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£