長崎の子どもたちの「今」と「未来」を支える取り組みです。

NIBが民間企業とともに進める『えがおみらいプロジェクト』から、子ども食堂を運営する団体に食材が贈呈されました。

NIBが「メットライフ生命」と「十八親和銀行」とともに進める『えがおみらいプロジェクト』。

子どもたちの健やかな成長に役立ててほしいと、子ども食堂の運営をサポートする「ながさき子ども食堂ネットワーク」に食材を贈呈しました。

（ながさき子ども食堂ネットワーク 小西 祐馬 代表）

「本当に感謝。単なる食材ではなく、子どもたちの笑顔を支える力そのもの」

『えがおみらいプロジェクト』は、子どもに関わる問題を地域全体で支えようと、民間主導で行政やNPOと連携し、取り組みを進めています。

22日は、県産米約400キロやうどん、そうめんなどの目録が手渡されました。

（メットライフ生命保険 福島 太郎 執行役専務）

「お米の値段も上がっているので、今年はお米を中心の寄付とした。多くの子どもたちに元気いっぱい、お腹いっぱい、食べてもらえればいい」

（十八親和銀行 野田 勝丈 常務執行役員）

「子ども食堂の活動をもっと皆さんに知ってもらい、支援の輪が広がることで、子どもの笑顔につながることを願っている」

食材は「ながさき子ども食堂ネットワーク」を通じて、県内各地の子ども食堂で活用されるということです。