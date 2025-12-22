ロッテから佐々木朗希投手（２４）と共に海を渡り、ドジャースで理学療法士（ＰＴ）として世界一を経験した伊藤憲生氏（３１）が２２日、母校の徳島文理大で特別講演「ロサンゼルス・ドジャースでの理学療法士の役割」を行った。母校の後輩や関係者らの前で約９０分間の講義。佐々木と同じメジャー１年目を「選手の日々の準備など、陰の努力を目の当たりにし、勉強させていただいた。チームの一員として、１年目からワールドシリーズのチャンピオンを経験できたことはすごく財産。来年以降も選手が活躍できるよう、また来年もサポートを頑張りたい」と振り返った。

伊藤氏はロッテで２３、２４年の２年間在籍。同年オフに、佐々木のポスティングシステムによるメジャー挑戦が決定し、伊藤氏も渡米した。米１年目シーズンは開幕２戦目の先発を託されるなど期待も大きかった佐々木だが、５月に右肩インピンジメント症候群で離脱。つきっきりで見ていた伊藤氏は当時を「この３か月は自分がＰＴになってから、一番しんどかった。だけど、なぜしっくりこない感じがあったのかも全て分かって解決し、滑り込みでメジャーに戻ることができた」と回顧。９月にリリーフ転向で復帰した佐々木は、ポストシーズンでは９登板で３セーブ、２ホールドと大車輪の活躍を見せ、結果で復活を証明した。

激動の１年を共にした佐々木への感謝の思いは尽きない。伊藤氏は「（佐々木は）誰もがあきらめるであろう現状を、それをあきらめずに自分にも見せてくれましたし。そういう彼の中の探求心であったり、あきらめない気持ちも自分の中ですごく刺激にもなってて、彼をサポートしたいなと日々、感謝の気持ちがすごくありますね」と話した。

◆伊藤 憲生（いとう・けんせい） １９９４年３月２３日、愛媛・今治市出身。今治東高をへて徳島文理大保健福祉学部理学療法科に入学。卒業後は医療法人慈和会「吉田整形外科病院」に入職。２３年にプロ野球・ロッテに入社し、２４年にはリハビリ部門でチーフトレーナーを務めた。２５年に佐々木と共にドジャースに加入した。アメリカ遠征地での楽しみは「コーヒー巡り」。