女性11人組「ME:I」は22日、COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAの4人が2025年12月31日をもって所属事務所「LAPONE GIRLS」との専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了すると発表した。LAPONE関連グループでは今月1日にJO1の鶴房汐恩も活動終了を発表した。

グループ公式サイトで「このたび、COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAは、2025年12月31日をもちまして、株式会社LAPONE GIRLSとの専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了いたしますことを、ご報告申し上げます」と発表。

「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます」とファンへ謝罪し「活動に尽力してくださったCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAに心より感謝申し上げます」と4人への感謝も示していた。

「LAPONE」関連グループを巡っては、今月1日に男性11人組グループ「JO1」の鶴房汐恩が12月31日を持って所属事務所「LAPONEエンタテインメント」との専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動終了すると発表していた。鶴房は過去にオンラインカジノを利用していたことが判明し、6月に活動休止を発表していた。

ME:IとJO1はどちらもサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」シリーズから誕生したグループ。年の瀬に“きょうだいグループ”から活動終了が相次ぐ形となった、