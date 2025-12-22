ME:I、メンバー4人活動終了発表→ファンに広がる動揺「ほんとに感情が追いつきません」「心の整理がつかないよ」
LAPONE GIRLSは22日、公式サイトを更新。同社に所属するME:IのCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAが2025年12月31日をもって、同社との専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了すると伝えた。この発表を受け、SNSにはファンの動揺が広がっている。
同社は「COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAに関するご報告」と題し、「このたび、弊社所属のCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAは、2025年12月31日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了いたしますことを、ご報告申し上げます」と報告。「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます」とお詫びし、「ME:Iのメンバーとして、活動に尽力してくださったCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAに心より感謝申し上げます」とメンバーに感謝。最後に「今後も変わらぬご支援を賜れますよう、心よりお願い申し上げます」と呼びかけた。
この突然の一報に、Xには「ほんとに感情が追いつきません。この前まで楽しく結成2周年迎えてたんじゃないの。悲しいけど涙が出ない」「ME:Iの声が聞きたい、顔が見たい 会いたいよ」「ME:Iちゃんマジかいな」「ごめんけどME:I脱退がやばすぎてもう何もわからん」「7人になるの？ME:I 心の整理がつかないよ」など悲しみの声が数多くあがり、ファンの動揺が広がっている。
【写真】昨年12月⋯黒髪が初々しい！ブランド発表会に初登場したSHIZUKU
