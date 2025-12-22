埼玉・昌平高のサッカー部は２２日、埼玉県内の校舎でＪリーグ・ＷＥリーグ加入内定者合同記者会見を行った。男子はＪ１川崎に内定のＭＦ長璃喜とＪ２湘南に内定のＭＦ山口豪太、女子はＷＥリーグのマイナビ仙台に内定のＦＷ松井美優が出席した。山口は「幼い頃からの夢であるプロの舞台を、歴史あるこのクラブでスタートさせられることができて光栄に思います。プロの舞台でしっかり活躍して、海外、ヨーロッパに行って、ＣＬ、最終的にはＷ杯のメンバーに入って、試合に出て、世界で活躍できるような選手を目指したい」と意気込みを語った。

左利きの山口は、トップ下やサイドで主にプレー。ゲームメイクやサイドからの仕掛けを武器としている。コンディション不良で出場辞退したが、今月のＵ―１８日本代表の活動にも招集されていた。湘南の吉野智行スポーツダイレクターは、スキルだけで無く「トレーニング、トレーニングマッチ、キャンプにも参加してもらったが、そこの期間中の成長幅がすごかった。傾聴力をもった選手」と評価する。自身が目標とする選手は日本代表ＭＦ久保建英。「一瞬の速さ、相手の逆をつくところだったり、味方と連携して中に入ってくことがすごい」と、参考にしている。

兄はＪ２いわきでプレーするＭＦ山口大輝（２８）。１０歳離れた兄は常に目標で、「サッカーをやってから、お兄ちゃんをずっと見てきた。お兄ちゃんの背中を追いかけてやってきた」と語る。湘南への入団内定が決まった際には、「おめでとう」と連絡があったことも明かした。

来季は同カテゴリーでプレーすることになり、兄弟で対戦する可能性もある。「お兄ちゃんと試合をするのは、自分の１つの夢。試合に一緒に出たら負けたくないですし、自分もその試合は点を取って、お兄ちゃんのチームに勝てるようにしていきたい。兄弟で試合をしたら親孝行にもなると思う。まずは早く試合に出ていきたい」と未来の対戦を見据えた。