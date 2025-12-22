渡辺翔太、授賞式1時間後に音楽番組生出演…多忙ぶり発揮も「来年、個人仕事1本も入ってない」
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が22日、都内で行われた2025美的ベストコスメ大賞『ベストビューティ』受賞者発表式に登壇した。3度目の受賞で、「美的ベストビューティマン」初の殿堂入り。「この肩書はでかい」とうれしそうな渡辺は「殿堂入りは継続しないといただけない称号。美容が好きなアピール、活動が継続してできたのかな」と手応えを見せた。
【全身ショット】カッコイイ…スマートなジャケット姿の渡辺翔太
登壇してわずかなトークの「最後の質問」を司会から振られると「早くないですか？景子さんのときもっとありましたよね？景子さんのほうが長かったですよね。そこのバランス感はちょっと…」と先に登壇していた北川景子を引き合いに、食い下がり、笑いを誘った。
次なる目標を聞かれると「これ本当に正直、来年、個人仕事1本も入ってない。きょう、この場に偉いクライアントの方がいると聞いたので…今のところあいているので現場にSTARTO ENTERTAINMENTのチーフマネージャーとか偉い部長あたりもいると思うので。ご連絡いただければ」としっかりアピール。
一方で「僕、1時間後くらいにCDTV（『CDTVライブ！ライブ！』）で歌唱してる。移動考えると、リアルに飛び出します。リアルに19時39分頃、歌唱しますので。道大丈夫かな？間に合うのが目標です！」「品のないおしゃべりですいません。お邪魔しました」と足早に立ち去っていた。
同賞は、雑誌『美的』の読者によって選ばれた“今年最も輝いている人”を表彰。『美的ベストビューティウーマン』として有村架純、『美的GRAND』の40〜50代読者が選ぶ「美的GRAND ベストビユーティウーマン」に北川景子が選出された。
