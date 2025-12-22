12月19日から3日間にわたり、代々木第一体育館で開催されていた『全日本フィギュアスケート選手権大会』。男子シングルは鍵山優真、女子シングルは坂本花織が優勝という結果で幕を閉じた。

【写真】伊藤みどりが公開した女子フィギュア“レジェンド”たちとのショット

レジェンドたちの集合ショットにファン歓喜

「鍵山選手は大会２連覇、坂本選手は大会5連覇を達成。坂本さんの大会5連覇は、1985年から8連覇を達成した伊藤みどりさん以来のこと。坂本さんは今季で引退を表明しており、まさに有終の美を飾る形での優勝、そして日本女子史上初めての3大会連続オリンピック代表入りという偉業も成し遂げました」（スポーツ紙記者、以下同）

両手を天に掲げ、演技を終えたあと、その瞳に涙を浮かべていた坂本。感動的な演技には、SNSでも絶賛の声が相次ぐ事態に。

「坂本さんは激戦から一夜明けたあとに、“やり切ったという気持ちが大きすぎて、五輪が決まったというより『これが最後なんだ』っていう思いが強すぎた”と語っています。万感の思いで本大会に臨んでいたことでしょう。2月から開催されるミラノ・コルティナオリンピックでも、結果に期待したいですね」

坂本が史上初めての三大会連続オリンピック出場を決めた本大会。女子フィギュアスケート界のレジェンドたちも後輩の雄姿を見に、会場まで足を運んでいた。

「伊藤みどりさんや荒川静香さん、村上佳菜子さんなど、女子フィギュアスケート界に数々の功績を残した方々の姿がありました。伊藤みどりさんはそれぞれの方との自撮り写真を自身のインスタグラムで公開。これらの投稿には女子フィギュアファンたちが歓喜していたようです」

伊藤は荒川静香や村上佳菜子だけでなく、中井亜美や岡万佑子など、現役選手との写真も公開。一連の投稿には、《Legends!》《素敵な３人》《日本女子を牽引してきた3人に拍手》などのコメントが寄せられていた。

中でも、注目を集めた“レジェンド”が。

「浅田真央さんです。浅田さんは女子シングルフリーが行われる最終日に会場を訪れたようで、伊藤さんは《全日本選手権…浅田真央さんも応援にきてますよ…》と浅田さんとのツーショットを公開。

これには《世界に誇る、トリプルアクセルの女王 日本の宝》《神々しいふたり》《女神×女神 素敵すぎるお二人です》などの声が多数。やはりいまだに“まおちゃん”人気は一線を画すものなのかもしれませんね」

レジェンドたちの目の前で、「やり切った」と語った坂本。彼女もまた“レジェンド”と呼ばれるに違いない――。