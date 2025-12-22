【ざわ・・・】マネー・ギャンブル漫画特集！『銀と金』は全巻大体50％OFF！『麻雀放浪記 』などの作品がでKindleで読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、マネー・ギャンブルマンガ作品を厳選してご紹介。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
ナニワ金融道
■銀と金
価格：55円(86％OFF！)
銀と金
裏社会で頭脳と心理戦を駆使して巨万の富を得ていく男達の活躍を描いた賭博コミック。競馬でスッカラカンになってしまった森田鉄雄（もりた・てつお）は、平井銀二（ひらい・ぎんじ）に声をかけられ、日当10万円の仕事を持ちかけられる。そして翌日、みかん箱10箱を運んだ森田は、その箱の中には不正融資で得た10億円が入っていると平井から知らされて……！？「カイジ」「アカギ」と並び称される福本伸行の代表作の一つ。
■麻雀放浪記
価格：654円
麻雀放浪記
雀聖と謳われた阿佐田哲也の傑作小説「麻雀放浪記」を、当代随一の麻雀劇画家の嶺岸信明が劇画化。退役軍人の息子として生まれ、苦労せず育った哲也は、勤労動員で博打の味を憶える。終戦後、父の恩給が途絶え、一家の大黒柱として家計を支えるべく哲也は、チンチロや麻雀の世界へ飛び込んで行く――。
■闇金ウシジマくん
価格：814円
闇金ウシジマくん
丑嶋のもとを毎朝9時に訪れる「奴隷くん」と呼ばれる人々。それはパチンコ依存症の主婦たちのことで、丑嶋は彼女らに3万円の現金と引き換えに5万円の借用書にサインさせる。あらかじめ金利・手数料2万円を引いた上、1日3割もの暴利を課しているにも拘わらず、今日も彼の会社には哀れな訪問者が引きも切らない。
■ナニワ金融道
価格：１円
ナニワ金融道
「大阪一の金融屋になる！」勤め先が倒産し失業した灰原達之は、金融業を天職と決め金融会社「帝国金融」の営業マンとして働くことに。
しかし、それは甘い仕事ではなく、灰原は借金を肩代わりしてソープ嬢になった女、詐欺に手を出した男、闇金業者との対決など、金にまつわる様々な人間ドラマや裏社会の事情に直面していく……。
商都・大阪を舞台に繰り広げられるナニワ金融マンガ、開幕！
■ミナミの帝王
価格：490円
ミナミの帝王
鬼の住む街、大阪ミナミ…。十一（トイチ）の高利貸し、萬田銀次郎がキリトリ三昧！ 《十一の銀次郎 １〜４》自動車整備会社社長・徳永と銀次郎の一騎打ち！ 逃げる男と追う男、果たして…？ 全８話収録。
※本ページで紹介する情報は、2025年12月22日12時現在のものです。
