（CNN）福島第一原子力発電所の事故後10年以上停止していた東京電力の柏崎刈羽原発（新潟県）の再稼働が認められた。化石燃料からの脱却を目指す日本にとって、エネルギー供給の転換を図る重要な局面といえそうだ。

新潟県議会は22日、柏崎刈羽原発の再稼働への道を開く議案を可決した。再稼働をめぐっては地元住民から不安の声も出ている。

NHKによると、東電は同原発6号機を来年1月20日ごろに再稼働させる見通し。

日本は、2011年に発生したマグニチュード（M）9.0の巨大地震と津波により福島第一原発でメルトダウン（炉心溶融）が起きて以降、原子力エネルギーに対して慎重な姿勢を取ってきた。この事故は、1986年のチェルノブイリ原発事故以来、世界最悪の原子力災害となった。

事故後、日本は柏崎刈羽を含む54基すべての原発を停止した。

世界原子力協会によると、日本ではその後、運転可能な33基のうち14基が再稼働した。柏崎刈羽が再稼働すれば、福島第一原発を運営してきた東電の原発としては初となる。

福島第一原発での事故の前、日本の原発は国内電力の約30%を供給していた。事故後は、電力を確保するため、石炭やガスなど高コストの輸入化石燃料への依存を強めてきた。

現在、日本の発電量の約60〜70%は輸入化石燃料に頼っている。

就任から約2カ月の高市早苗首相は原子力発電の推進派で、コスト削減やインフレ対策、停滞する経済への対応を目的に、打撃を受けた原子力産業の復活を進めている。

国際エネルギー機関によると、日本は中国、米国、インド、ロシアに次ぐ世界5番目の二酸化炭素排出国だ。日本は2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする目標を掲げており、今年公表されたエネルギー計画では、再生可能エネルギーが中心に据えられ、太陽光と風力への投資拡大が推進されている。

こうしたエネルギーや気候に関する目標を達成するため、日本は40年までに電源構成に占める原子力の比率を20%程度にする方針だ。

ただ、事故の記憶はいまも色濃く残り、安全性への懸念から原発再稼働に慎重な住民も多い。

新潟県が10月に公表した調査では、住民の60%が再稼働の条件は整っていないと回答した。約70%が東電による運営に不安を感じているという。ロイター通信が伝えた。