【完結済み】超名作恋愛系漫画特集！『ハチミツとクローバー』『のだめカンタービレ』などの作品がKindleで読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、完結済み恋愛漫画作品を厳選してご紹介。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
A子さんの恋人
■ハチミツとクローバー
価格：440円
ハチミツとクローバー
6畳+台所3畳フロなしというアパートで貧乏ながら、結構楽しい生活を送る美大生・森田、真山、竹本の3人。そんな彼らが、少女のように小さく可憐な女の子・花本はぐみと出会い…!? ※カバーデザインをリニューアルしました。また作品内の一部でカラ−ページを再現しております。内容に変更はございませんので、重複購入にご注意ください。
■のだめカンタービレ
価格：1320円
のだめカンタービレ
連載開始20周年記念！ 国民的人気を誇るクラシック音楽コメディが、待望の新装版となって登場！！
エリート音大生の千秋真一。ヨーロッパで指揮の勉強をしたいと思いつつも、飛行機恐怖症のため渡欧できないでいた。そんな彼の前に突如現れた不思議少女・野田恵（のだめ）。ゴミ溜め部屋に住む彼女はとんでもなく変人だった……！？ カプリチオーソ(気ままに気まぐれに) カンタービレ(歌うように)――不思議少女･のだめの奇行を見よ！！
第１巻は通常版の１・２巻を収録。新規描き下ろし表紙イラスト＆巻末おまけ漫画も必見デス☆
■A子さんの恋人
価格：614円
A子さんの恋人
29歳のえいこさん。誰といっしょになるとか、どこで暮らしていくとか――そろそろ決めなきゃいけない問題も増えてきた。とはいえ、答えなんてすぐに出せない（出したくない！）わけでして……。
ああでもない、こうでもない、と思い悩むえいこさんの厄介な日々を綴った『Ａ子さんの恋人』、待望の刊行スタート！ 注目作家・近藤聡乃が、初の長編連載のテーマに選んだのは“恋愛”！ 恋人・友達・家族と絡まりあう29歳女子の日常描写は、連載開始から「リアル過ぎる」、「“あるある”の連続！」と話題騒然。そう、この漫画の中には、あなたも、あの子も、あいつもいるのです。
■海月姫
価格：594円
海月姫
史上初（？）の「本格オタク女子漫画」！ クラゲ大好きの女の子・倉下月海（くらした・つきみ）が暮らすアパートは男子禁制・オタク女子オンリーの天水館（あまみずかん）。ある日、月海が溺愛するクラゲ・クララのピンチを救ってくれたおしゃれ女子を部屋に泊めたら……!? オタク女子軍団「尼（あま）〜ず」も人気爆発中♪
■パーフェクトワールド
期間限定無料！(12/25まで)
パーフェクトワールド
インテリア会社に就職した川奈つぐみ（26歳）は建築会社との飲み会で、高校の時の同級生であり初恋の人・鮎川樹と再会する。樹にトキメキを覚えるつぐみだったが、彼は車いすに乗る障害者になっていた。「樹との恋愛は無理」。最初はそう思うつぐみだったが……。
※本ページで紹介する情報は、2025年12月22日12時現在のものです。
