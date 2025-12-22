　Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、完結済み恋愛漫画作品を厳選してご紹介。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。

A子さんの恋人

■ハチミツとクローバー

価格：440円

ハチミツとクローバー


ハチミツとクローバー

6畳+台所3畳フロなしというアパートで貧乏ながら、結構楽しい生活を送る美大生・森田、真山、竹本の3人。そんな彼らが、少女のように小さく可憐な女の子・花本はぐみと出会い…!?　※カバーデザインをリニューアルしました。また作品内の一部でカラ−ページを再現しております。内容に変更はございませんので、重複購入にご注意ください。

■のだめカンタービレ

価格：1320円

のだめカンタービレ


のだめカンタービレ

連載開始20周年記念！　国民的人気を誇るクラシック音楽コメディが、待望の新装版となって登場！！　

エリート音大生の千秋真一。ヨーロッパで指揮の勉強をしたいと思いつつも、飛行機恐怖症のため渡欧できないでいた。そんな彼の前に突如現れた不思議少女・野田恵（のだめ）。ゴミ溜め部屋に住む彼女はとんでもなく変人だった……！？　カプリチオーソ(気ままに気まぐれに) カンタービレ(歌うように)――不思議少女･のだめの奇行を見よ！！　

第１巻は通常版の１・２巻を収録。新規描き下ろし表紙イラスト＆巻末おまけ漫画も必見デス☆

■A子さんの恋人

価格：614円

A子さんの恋人


A子さんの恋人

29歳のえいこさん。誰といっしょになるとか、どこで暮らしていくとか――そろそろ決めなきゃいけない問題も増えてきた。とはいえ、答えなんてすぐに出せない（出したくない！）わけでして……。

ああでもない、こうでもない、と思い悩むえいこさんの厄介な日々を綴った『Ａ子さんの恋人』、待望の刊行スタート！　注目作家・近藤聡乃が、初の長編連載のテーマに選んだのは“恋愛”！　恋人・友達・家族と絡まりあう29歳女子の日常描写は、連載開始から「リアル過ぎる」、「“あるある”の連続！」と話題騒然。そう、この漫画の中には、あなたも、あの子も、あいつもいるのです。

■海月姫

価格：594円

海月姫


海月姫

史上初（？）の「本格オタク女子漫画」！　クラゲ大好きの女の子・倉下月海（くらした・つきみ）が暮らすアパートは男子禁制・オタク女子オンリーの天水館（あまみずかん）。ある日、月海が溺愛するクラゲ・クララのピンチを救ってくれたおしゃれ女子を部屋に泊めたら……!?　オタク女子軍団「尼（あま）〜ず」も人気爆発中♪

■パーフェクトワールド

期間限定無料！(12/25まで)

パーフェクトワールド


パーフェクトワールド

インテリア会社に就職した川奈つぐみ（26歳）は建築会社との飲み会で、高校の時の同級生であり初恋の人・鮎川樹と再会する。樹にトキメキを覚えるつぐみだったが、彼は車いすに乗る障害者になっていた。「樹との恋愛は無理」。最初はそう思うつぐみだったが……。

※本ページで紹介する情報は、2025年12月22日12時現在のものです。