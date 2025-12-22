猫が階段下で飼い主を待ち伏せ。気配はするのにちっとも降りてこなくて我慢の限界！／夜は猫といっしょ8
かまってあげても塩対応。冷たいなあと思ったら、急に甘えてきて…。気まぐれな愛猫に、気づけば日々翻弄されていませんか？
【漫画】『夜は猫といっしょ8』を第1回から読む
社会人のフータ君と妹で学生のピーちゃん。そして愛猫・足長マンチカンのキュルガ。『夜は猫といっしょ』は、そんな二人と一匹が過ごす何気ない日常を描いた大人気猫マンガです。
体の上に乗られても、ご満悦なキュルガを見ると動けない。歩いていたかと思ったら急に立ち止まったり、飼い主の顔をツンツンしたり…。愛らしい猫の不思議な生態に今日も目が離せません！
※本記事は『夜は猫といっしょ8』（キュルZ/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
