「ミス青山2022」準GP・宮崎葉苗、ヴィッセル神戸・山内翔選手との結婚発表 密着ウエディングフォト公開
【モデルプレス＝2025/12/22】サッカーJ1リーグ・ヴィッセル神戸のMF・山内翔選手（23）と、「ミス青山コンテスト2022」準グランプリでインフルエンサーとして活動する宮崎葉苗（※「崎」は正式には「たつさき」／24）が21日、それぞれのInstagramを更新。結婚を発表した。
【写真】「ミス青山2022」サッカー選手とウエディングフォト
宮崎は「この度、かねてよりお付き合いさせていただいていた山内翔さんと入籍いたしました」と報告。「応援してくださっている方々、家族やお友達、日頃よりお世話になっている皆様のお陰でこの日を迎えることができました。いつも本当にありがとうございます」と感謝を伝え「私たちらしく笑顔あふれる毎日を過ごしていきたいと思います」と意気込んでいる。さらに22日には前撮りの様子を動画でも公開し、2人で頬をつつき合うなどラブラブな姿を披露している。
山内も「どんな時も前向きで明るい彼女といられる時間が自分にとってかけがえのない時間になっています。そんな彼女とこれから先も一緒に居られればと思うことが日が経つほどに強くなりました」と思いをつづり「僕自身まだまだサッカー選手としても未熟ですし、人間としても足りないことだらけです。そんな自分と一緒に居てくれる選択をしてくれた彼女には本当に感謝してもしきれないし、これから一生かけて幸せにしたいと思います」と誓った。
宮崎は2001年10月27日生まれ、神奈川県出身。青山学院大学文学部在学中に「ミス青山コンテスト2022」準グランプリに輝いた。卒業後はInstagramでファッションや美容など発信を続けている。山内は2002年1月6日生まれ、京都府出身。ヴィッセル神戸伊丹U-15、ヴィッセル神戸U-18と所属した後、筑波大学で1年時から主力としてプレー。2024年からヴィッセル神戸に所属し活躍を続けている。（modelpress編集部）
◆山内翔選手＆宮崎葉苗が結婚
