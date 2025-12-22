【1/150 雪ミク15 1/150 雪ミク電車2026バージョン（展示プレート付き）】 商品発送：2026年2月26日 予定 価格：4,620円

フジミ模型は、1/150 雪ミク電車シリーズより「雪ミク電車2026バージョン（展示プレート付き）を2026年2月に発売する。価格は4,620円で、商品の発送は2月26日の予定。

本製品は1/150スケール Nゲージサイズ、塗装接着式の組立キット。2026年雪ミク電車(3300形)1両と、完成した車両をのせて飾れる展示プレートがセットになっている。2026年の雪ミクコンセプトは「しあわせパティスリー」。

発送予定日：2026年2月26日

価格：4,620円

コードNO.4968728910420

【展示プレート】 展示プレートは光沢のあるクリアで、雪ミクと「雪ミク電車2026」ロゴ、軌道を高精細なUV印刷で再現。 展示プレートサイズ：150×25×3mm【車両パーツ】 車体はスライド金型による5面体(前後面・側面・屋根)の一体成形タイプでライトグレーの成形色。 室内は運転台、座席や料金箱、乗務員仕切り板などを立体化している。 台車は側と車輪軸を別パーツ化し、車軸にはブレーキディスクを表現するなど立体的な形状。 床下機器は別パーツ化されており、実物に近い形状と配置になっている。 前面および側面ガラスははめ込み式。車体との段差を実物に近い形で再現している。 クーラー・パンタ台/碍子・ヒューズボックス・避雷器は別パーツで用意。 シングルアームパンタグラフは3パーツ構成で造形優先とし、上昇状態のみとなっている。 排障器およびバックミラーは別パーツ化。 ヘッドライトパーツはクリア成形色の別パーツを用意。【デカール】 デカールには雪ミク電車2026のラッピング2種(客ドアと側面を一体化したタイプ/別体タイプ)を収録。 ラッピング2種から選択して使用できる。【シール】 シールにはループ化運転に対応した方向幕、サボ、側面窓サッシなどを収録。 塗装が難しいサイズの側面窓サッシは手軽に再現できるようシール化されている。【付属内容】 ランナーｘ4 展示プレート×1 組立説明書×1 デカールｘ1 シールｘ1【サイズ】 完成時サイズ:約91ｘ15ｘ34ｍｍ(パンタグラフ含む)（全長×全幅×全高）

(C)FUJIMI. All rights researved.

(C)CFM