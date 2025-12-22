12月22日は一年のうちで最も日が短い「冬至」。高知から遠く離れた東京都内の銭湯では、高知県産のユズを使ったゆず湯が、利用客を楽しませています。



壁に大きな富士山が描かれた昔ながらの銭湯。湯舟に浮かぶのは、黄色く色づいた高知県産のユズ玉です。

高円寺にある昭和8年創業の老舗銭湯「小杉湯」。

冬至の22日、小杉湯では「ゆず湯」が行われていて、使われているのは香美市物部産のユズだということです。





■入浴客「香りが本当にすごい良くて、ゆず風呂好きなんでこういう銭湯で感じれるっていうのは嬉しいです」東京都浴場組合では、冬至に合わせたゆず湯を加盟する420店の全ての銭湯で実施していて、30年ほど前から高知県産のユズ玉が使用されています。JA高知県によると、今年は9.8トンの物部産のユズ玉を組合向けに送ったということです。■小杉湯・平松佑介さん「私自身も東京のゆず湯が高知のユズを使ってるっていうのをこれまで知らなかったんですね。こうやって何十年も前から高知の山の中の物部と東京の銭湯がずっと繋がっていたんだっていうのは、何か胸が熱くなる思いがあって、生産者さんに対しての感謝と、あとゆず湯に入ったときに、そんな生産者さんのことを思い浮かべてもらえたらすごく嬉しいなって思ってます」小杉湯では、12月24日まで高知県産ゆず湯の提供を行うということです。