北川景子、来年40歳に前向き「もっと楽しめるんじゃないかな」
俳優の北川景子（39）が22日、都内で行われた2025美的ベストコスメ大賞『ベストビューティ』受賞者発表式に登壇した。『美的GRAND』の40〜50代読者が選ぶ「美的GRAND ベストビューティウーマン」に選出された。
【全身ショット】美しすぎる…！華やかなドレスで登場した北川景子
2014年に開設された第1回『ベストビューティ』賞を受賞した経験を持つ北川が11年ぶりに受賞。来年40歳を迎える北川は「17歳でデビューして23年目。時間の早さに驚いてしまう。もう40なんだという気持ちもある」と率直な気持ちを明かした。
若い頃は「悩みすぎて、自分で自分を追い詰めていた」という北川。30代では「精神的に楽になった。30代は余裕をもっていろんなことに挑戦できるようになった。40代はもっと楽しめるんじゃないかな。精神的には成熟すると思うので楽しみにしていきたい」と期待を込める。
美容面では「年は重ねて行くものだと思うので無駄な抵抗、抗うことなく自然に重ねていけたら。それが本当の美しさにつながったらうれしいな」とほほえんだ。「無理をすることはよくない。楽しみながらいろんなことをするといいんだな。自分がやりたいこと、食べたいものもそうですが好きなように我慢せず、人生を楽しめるような40代になっていければいいな。容量が増えていくこと恐れずにこれからの人生を楽しんでいきたい」と前向きに語っていた。
同賞は、雑誌『美的』の読者によって選ばれた“今年最も輝いている人”を表彰。『美的ベストビューティウーマン』として有村架純、男性部門『美的ベストビューティマン』として渡辺翔太（Snow Man）も受賞した。
【全身ショット】美しすぎる…！華やかなドレスで登場した北川景子
2014年に開設された第1回『ベストビューティ』賞を受賞した経験を持つ北川が11年ぶりに受賞。来年40歳を迎える北川は「17歳でデビューして23年目。時間の早さに驚いてしまう。もう40なんだという気持ちもある」と率直な気持ちを明かした。
美容面では「年は重ねて行くものだと思うので無駄な抵抗、抗うことなく自然に重ねていけたら。それが本当の美しさにつながったらうれしいな」とほほえんだ。「無理をすることはよくない。楽しみながらいろんなことをするといいんだな。自分がやりたいこと、食べたいものもそうですが好きなように我慢せず、人生を楽しめるような40代になっていければいいな。容量が増えていくこと恐れずにこれからの人生を楽しんでいきたい」と前向きに語っていた。
同賞は、雑誌『美的』の読者によって選ばれた“今年最も輝いている人”を表彰。『美的ベストビューティウーマン』として有村架純、男性部門『美的ベストビューティマン』として渡辺翔太（Snow Man）も受賞した。